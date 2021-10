Dominic Lück aus Betzdorf ist nun Jugendpfarrer in Koblenz: Wie er junge Leute für die Kirche begeistern will

Dominic Lück ist neuer Jugendpfarrer in Koblenz, und in dieser neuen Funktion hat er nun auch wieder einen Draht in die alte Heimat. Denn der 31 Jahre alte Geistliche aus Betzdorf-Bruche ist dem Visitationsbezirk Koblenz zugeordnet und somit auch zuständig für Jugendgruppen in den Pfarreien des Dekanats Kirchen. „Wenn Anfragen kommen, komme ich auf Zuruf“, sagt der junge Geistliche in seiner freundlichen, verbindlichen Art. Die Gläubigen vor Ort freuen sich auf jeden Fall, dass Lück wieder räumlich näher rückt. Die Freude ist ebenfalls auf seiner Seite: „Das finde ich auch.“