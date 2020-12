Altenkirchen

Der lange und heiße Corona-Sommer hat dem AK-Land eine bis weit in den September reichende Freibadsaison beschert, doch spätestens seit zwei bis drei Wochen müssen sich die Schwimmer in der Region nach einer überdachten Alternative umschauen. Und an der fehlt es in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Das Hallenbad auf der Glockenspitze bleibt „bis auf Weiteres“, so verkündet es die VG-Verwaltung etwa in ihrem Mitteilungsblatt, „für den öffentlichen Badebetrieb und Vereinssport geschlossen“. Das aufgrund der Pandemie erforderliche Hygienekonzept könne nicht praxisgerecht umgesetzt werden, insbesondere fehle es an Personal, heißt es zur Begründung.