Für die Mädchen und Jungen der wegen Schimmelbefalls geschlossenen Katholischen Kindertagesstätte „Haus Nazareth“ in Betzdorf-Bruche ist eine Notbetreuung in den Kindergärten auf dem Alsberg beziehungsweise in Scheuerfeld eingerichtet worden. Doch wie geht es nun mit der Einrichtung weiter?