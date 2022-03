Man traut sich ja kaum, in Kirchen mal eine neue Idee vorzubringen. Wenn man etwa an den Vorschlag der Grünen vom vergangenen Jahr denkt, eine Hängeseilbrücke an der Freusburg zu errichten – noch bevor die Idee, die sicher der Renner geworden wäre, auch nur richtig ausformuliert war, gab es Widerstand. Und keiner in der Politik hatte den Mumm, laut Gegenargumente zu äußern. Jetzt gibt es wieder so eine Idee, die indes viel unkomplizierter zu verwirklichen wäre.