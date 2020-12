Wissen

Wer an einem 11.11. sein Amt antritt, muss nicht unbedingt ein Jeck sein, weder Prinz noch Narr. Mehr als 17 Jahre ist es her, dass Reinhold Krämer genau an diesem Datum als neuer Direktor der Berufsbildenden Schule in Wissen eingeführt wurde. Jetzt steht für den Hachenburger der Abschied bevor.