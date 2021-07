Flammersfeld

Direkt am Gehweg entlang der B 256: Giftige Raupen nisten in Eichen am Bornplatz in Flammersfeld

Ausgerechnet den Flammersfelder Bornplatz, direkt am Gehweg entlang der B 256 haben sich die Raupen des Eichenprozessionsspinners ausgesucht, um sich in den Baumkronen der Eichen einzunisten. Wie Armin Schmuck vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld mitteilt, wurden die Raupen des Nachtfalters am Donnerstag in den Bäumen gesichtet.