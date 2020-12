Altenkirchen

Billard- und Kickertisch stehen seit Wochen unbenutzt im Altenkirchener Kompa, und auch an der Theke in den Räumen des evangelischen Kinder- und Jugendzentrums in der Wilhelmstraße hat schon lange niemand Platz genommen. Und doch herrscht längst kein völliger Corona-Stillstand in der Jugendarbeit der Kreisstadt – dank vieler kreativer Ideen des Teams um Leiterin Wiebke Herbeck.