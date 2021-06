Nur eine kleine Trauergemeinde, wo sonst viele Menschen einem Verstorbenen das letzte Geleit geschenkt hätten und nur eine leise Zeremonie, die ohne Gesang für einen würdevollen Abschied reichen muss: Wenn der Altenkirchener Bestatter Fernando Müller das vergangene Jahr Revue passieren lässt, dann kommen ihm die Menschen in den Sinn, die an oder mit Covid-19 verstorben sind. Und er denkt an all jene, denen das Virus die Möglichkeit des Abschiednehmens genommen hat.