Die Wilhelmstraße in Altenkirchen: Gesichter einer Straße im Zeitraffer

Es ist ein friedlicher Sonntagvormittag. Die Menschen sind beim Gottesdienst, als in der Küche der Familie Simon ein Feuer ausbricht. Trockenheit und ein starker Ostwind begünstigen den Übergriff der Flammen auf die Nachbarhäuser. Beiderseits der Wilhelmstraße wütet das Feuer und kommt auf der einen Häuserseite am Marktplatz zum Stehen, während auf der anderen die Häuser bis zum Gasthaus Stern vernichtet werden. An diesen großen Stadtbrand vom 23. April 1893 erinnert eine Motivserie der Fotoausstellung „Zeitreise: Wilhelmstraße und ihre Nebengassen“, die seit Sonntag im „Historischen Quartier“ in der Marktstraße 31/33 gezeigt wird.