Die Stadt Wissen ist klamm: Wenn es auf jeden Euro ankommt

Wissen

Wie schwer es sein kann, Geld, das man nicht hat, nicht auszugeben, das durfte jetzt der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Wissen erfahren. Im Mittelpunkt der Beratungen, in deren Verlauf Karin Kohl (B90/Grüne) dieses Bonmot platzierte, stand das Haushaltssicherungskonzept, welches der Kreis als Aufsichtsbehörde von der arg verschuldeten Siegstadt verlangt. Ergebnis: Mühsam und in vielen kleinen Schritten will die Stadt mittelfristig Ausgaben reduzieren, denn eine Steuererhöhung kommt nach dem Willen des Ausschusses derzeit nicht infrage. Entsprechend lautet eine einstimmige Empfehlung an den Stadtrat. Um effizienter wirtschaften zu können, besteht eine von vielen Ideen zum Beispiel darin, mit der VG Hamm über mögliche Kooperationen zu reden.