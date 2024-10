Plus Niederfischbach Die Reserven sind aufgebraucht: Tierpark Niederfischbach droht das Aus Von Thomas Leurs i Ob Luchse oder Esel – der Tierpark Niederfischbach hat viel zu bieten. Doch wie geht es weiter? Foto: Thomas Leurs Der Tierpark in Niederfischbach ist ein beliebtes Ausflugsziel. Das zeigen die Zahlen. „Gut 40.000 Besucher haben wir im Schnitt jedes Jahr“, sagt Peter Merzhäuser, Vorsitzender des Tierpark-Vereins. Trotzdem bedrohen fehlende Einnahmen nun ernsthaft die Existenz des Parks. Lesezeit: 3 Minuten

„Die besucherstärksten Monate sind März, April und Mai“, sagt Peter Merzhäuser. In dieser Zeit nimmt der Tierpark in der Regel die Hälfte seiner Jahreseinnahmen ein. „In diesen Monaten sind wir quasi noch konkurrenzfrei“, so der Tierpark-Vorsitzende. Die Freibäder sind noch geschlossen, viele Freizeitmöglichkeiten gibt es in den Frühlingsmonaten noch nicht. Doch ...