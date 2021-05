Die Rechung geht auf: Teststation am Tierpark Niederfischbach wird viel genutzt

Mit einem negativen Schnelltest ließ sich das lange Wochenende um Gründonnerstag wieder etwas abwechslungsreicher gestalten – wenn man denn einen in die Finger bekam. „Es ist schwierig, am Wochenende einen Test zu bekommen“, hatte Gerd Braas von der Aktionsgemeinschaft Niederfischbach nicht nur einmal von den Föschbern zu hören bekommen. Und da sich Braas auch für den Tierpark engagiert, kam er auf die Idee, das Gute mit dem noch Besseren zu verbinden: Man könnte Corona-Schnelltests doch am Tierpark durchführen – das würde mehr Gäste in den Park locken, der die Eintrittsgelder dringend braucht. Und für die Menschen mit deren weiteren Freizeitbeschäftigungen gäbe dies mehr Sicherheit. Die Rechnung ging auf: Bereits das zweite Wochenende stand Braas nun, teils unterstützt von seinen Töchtern Pauline und Lara-Marie, samstags und sonntags vorm Tierpark an der mobilen Außenstelle der Adler-Apotheke. Deren Inhaber Peter Merzhäuser ist bekanntlich auch der Tierparkchef und unterstützt das Unterfangen von Herzen. „Letzten Sonntag haben wir 160 Menschen getestet,“ erzählt Braas, „alle zwei Minuten einen – und alle Tests waren negativ.“ Er lobt die Gäste: „Die wartenden Familien haben viel Geduld bewiesen.“