Es heißt, man wächst an seinen Aufgaben: Das trifft auf die Caritas in Betzdorf im zurückliegenden ersten Coronajahr zu. „Es war höchst spannend, aufregend, teilweise frustrierend“, fasst Direktor Eberhard Köhler das Stimmungsbarometer im Jahre 2020 bei der Vorstellung des Tätigkeitsberichtes am Montagnachmittag zusammen.