Heinzelmännchen gibt es ja eigentlich nur im Märchen, nicht so in Herkersdorf: Zwar nicht über Nacht, aber an einem Tag waren in dem Stadtteil von Kirchen gute Geister in Gestalt von elf Mitarbeitern der Firma Gebrüder Schmidt aus Freusburg am Werk – im Dienst der guten Sache. Denn die Männer haben einem ehemaligen Arbeitskollegen und dessen Familie unter die Arme gegriffen.