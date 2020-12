Betzdorf

Die Eule geht in ihre zehnte Spielzeit: Der Betzdorfer Kleinkunstverein feiert den runden Geburtstag mit einer langen Comedy-Nacht am Samstag, 28. März, im Haus Hellertal in Alsdorf. Die Geschicke des Vereins liegen in den Händen der Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Bläser-Krei aus Wallmenroth, dem Kirchener und Wahl-Molzhainer Frank Germann sowie Burkhard Neuser aus Alsdorf, der aber seit vielen Jahren schon in Betzdorf wohnt.