Die etwas andere Entlassfeier: Zeugnisvergabe an der IGS Betzdorf-Kirchen

„Eigentlich wären wir jetzt aufgebrezelt in der Betzdorfer Stadthalle, würden uns umarmen, uns beglückwünschen und einen schönen Abend genießen. Haben Sie die vielen negativen Konjunktive gehört?“ Mit diesen Worten begrüßte Betty Berg-Bronnert, Schulleiterin der IGS Betzdorf-Kirchen Geschwister Scholl, am Dienstag eine leere Aula – denn ihr Gruß erreicht die Angesprochenen in Corona-Zeiten erst am nächsten Tag, wenn die Abiturzeugnisse längst zu Hause liegen und die Familien sich die Aufzeichnungen von der Entlassfeier ansehen. Rund 50 IGS-Schüler haben ihr Abitur.