Die erwas andere Ausbildungsbörse: Einzelgespräche statt Messerummel in Daaden

Daaden

Der Schulabschluss steht an – aber was kommt danach? Bei der Antwort hilft den Schülern der Hermann-Gmeiner-Realschule plus in Daaden normalerweise die alljährliche Ausbildungsbörse, bei der sich regionale Unternehmen und weiterführende Schulen vorstellen. Die nunmehr 15. Ausgabe dieser beliebten Messe hätte im Mai stattfinden sollen – musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Deshalb überlegte sich das Organisatorenteam um Berufscoach Christine Schlosser eine mit den Hygieneauflagen kompatible Alternative: den Firmensprechtag. Dieser fand nun am Samstag im Schulgebäude statt und bot den Schülern der Jahrgangsstufen 9 und 10 die Möglichkeit, in den Klassenräumen terminierte Einzelgespräche mit Vertretern der Firmen zu führen.