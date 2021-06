Seit Jahrzehnten schafft es ein japanischer Automobilhersteller mit dem Statement „Nichts ist unmöglich“ in die Top-Ten der beliebtesten Werbeslogans. Die Aussage ist zu einem geflügelten Wort geworden. Und es kann nicht schaden, sie zu beherzigen. Einer, der allen Widersprüchen zum Trotz, an diesen Slogan, vor allem aber an sich selbst geglaubt hat, ist Sebastian Ebener.