Kreis Altenkirchen

Einige interessante und witzige Personenkonstellationen haben unsere Redaktion zum Mitmachspiel „Dinner for One – Corona-Edition“ erreicht. Sie, lieber Leser, sollten sich in Miss Sophie hineinversetzen, und Ihre Silvesterparty imaginär um vier weitere Wunschkandidaten ergänzen. Ob real, fiktiv, tot oder lebendig – Ihrer Fantasie war bei diesem kleinen Späßchen keinerlei Grenze gesetzt: Butler James wird für Sie in jede Rolle schlüpfen! Und wie versprochen folgt nun die Bekanntgabe der drei kultigsten Konstellationen.