Die Corona-Lage im Kreis: Weitere 63 Fälle im AK-Land

8921 Personen haben sich im AK-Land seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 mit dem Coronavirus infiziert. Diese Zahl gab das Landesuntersuchungsamt (LUA) bekannt, eingerechnet die 63 Neuinfektionen, die am Dienstag registriert wurden.

Nach Auskunft der Koblenzer Behörde gibt es an Sieg und Wied aktuell 698 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind.

Die Zahl der an oder mit dem Virus verstorbenen Frauen und Männer bleibt bei 116. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis ist am Dienstag laut LUA gesunken, und zwar von 270,4 auf 260,3. Leicht angestiegen ist im Vergleich zum Montag die für die Corona-Schutzmaßnahmen relevante landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz. Sie kletterte von 2,59 auf 2,61 je 100.000 Einwohner. Der Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen liegt im Kreis jetzt bei 76,3 Prozent.