Kreis Altenkirchen

Die Corona-Lage im Kreis Altenkirchen: Pandemie fordert zwei neue Opfer – Inzidenz liegt bei 185,9

In der vergangenen Woche gab es im Kreis Altenkirchen zwei weitere Todesfälle im Zuge der Corona-Pandemie. Nach Angaben der Kreisverwaltung verstarben in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld eine Frau im Alter von 65 Jahren und ein Mann im Alter von 81 Jahren. Damit sind im AK-Land inzwischen 115 Frauen und Männer an oder mit Covid-19 gestorben.