Die Corona-Lage im AK-Land: Inzidenz steigt im Kreis auf 19,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen ist nach Angaben des Landesuntersuchungsamts (LUA) am Dienstag von 15,5 auf 19,4 geklettert und hat damit wieder das Niveau von Sonntag erreicht. Dafür „verantwortlich“ sind fünf laborbestätigte Neuinfektionen, die die Zahl der Corona-Fälle im Kreis seit Ausbruch der Pandemie auf 4988 anwachsen ließen.

Aktuell sind laut LUA 41 Personen an Covid-19 erkrankt. 4846 Menschen gelten als geheilt, 101 Frauen und Männer im Kreis sind bislang an oder mit dem Virus gestorben. Ähnlich hoch wie im AK-Land liegt die Inzidenz in den beiden rheinland-pfälzischen Nachbarkreisen Neuwied (20,2) und Westerwald (19,3). Im Kreis Siegen-Wittgenstein beträgt der aktuelle Wert 19,9 und im Rhein-Sieg-Kreis 26,5. Ausreißer nach oben ist der Oberbergische Kreis, der eine Inzidenz von 54,0 meldet.