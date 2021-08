Die Corona-Lage im AK-Land: Inzidenz im Kreis nähert sich der 100

Dafür „verantwortlich“ sind nach Angaben der Kreisverwaltung 59 Neuinfektionen an Sieg und Wied seit Mittwoch, davon 29 am Donnerstag und 30 am Freitag.

Die Gesamtzahl aller Infektionen im Kreis Altenkirchen seit Beginn der Corona-Pandemie liegt mit Stand von Freitagnachmittag demnach bei 5223. Aktuell positiv getestet sind 216 Personen im Kreis, die Zahl der stationär Behandelten liegt weiter bei sieben. Als geheilt gelten 4906 Menschen, 101 Frauen und Männer sind an oder mit Covid-19 gestorben.

Der Kreis weist noch einmal darauf hin, dass das Landesimpfzentrum in Wissen noch bis inklusive Dienstag, 31. August, Erstimpfungen für alle Altersklassen durchführt. Anmeldungen sind nicht nötig. Impfungen sind noch Montag und Dienstag in der Zeit von 8 bis 11.45 Uhr und von 13 bis 14.45 Uhr möglich, außerdem am Familienimpftag an diesem Samstag, 28. August, von 9 bis 13 Uhr. Bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen ab dem Alter von 12 Jahren ist das Einverständnis des Impflings nötig sowie die Begleitung durch eine sorgeberechtigte Person.

