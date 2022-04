Kreis Altenkirchen

Die Corona-Lage im AK-land: Inzidenz im Kreis Altenkirchen fällt auf 963,7

160 laborbestätigte Neuinfektionen hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Dienstag im Kreis Altenkirchen registriert. Damit steigt die Zahl aller Corona-Fälle im AK-Land seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 31 269. Aktuell sind demnach 5035 Menschen an Sieg und Wied an Covid-19 erkrankt, 26.097 gelten als geheilt.