Kreis Altenkirchen

Die Corona-Lage im AK-Land: Inzidenz fällt auf 1487,4

Am Montag haben 330 laborbestätigte Neuinfektionen die Zahl aller Corona-Fälle im AK-Land seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 auf 26.475 anwachsen lassen. Laut Kreisverwaltung sind aktuell 6403 Personen positiv getestet, 26 von ihnen sind in stationärer Behandlung. Als geheilt gelten 19.943 Menschen, 129 Frauen und Männer aus dem AK-Land sind an oder mit Covid-19 gestorben.