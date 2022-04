Die Corona-Lage im AK-Land: 38 Personen in der Klinik – 584 Neuinfektionen lassen Inzidenz ansteigen

In stationärer Behandlung befinden sich derzeit 38 Frauen und Männer. Als geheilt gelten 20.011 Menschen, 130 Personen aus dem Kreis sind bislang an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz an Sieg und Wied steigt demzufolge weiter an – von 1547,8 am Dienstag auf aktuell 1636,9. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt in Koblenz mit 7,66 (Dienstag: 7,71) an.

Und so verteilen sich alle Corona-Fälle im Kreis auf die Verbandsgemeinden (in Klammern der Anstieg seit 30. März):