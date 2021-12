Die Corona-Lage: Drei weitere Todesfälle im Kreis Altenkirchen

Alle drei Personen waren demnach schon länger in stationärer Behandlung und sind in einer Klinik verstorben, jedoch nicht innerhalb der letzten 24 Stunden, sondern im Zeitraum von vier bis fünf Tagen vor der Aktualisierung der Zahl durch das LUA, so Schultheis am Dienstag.

Solche Meldungen würden mit Verzug beim Gesundheitsamt eingehen. Die Gesamtzahl der Infizierten im AK-Land ist am Dienstag um 69 auf 7669 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 287,4 (Vortag: 292,8), die landesweite Hospitalisierungsinzidenz bei 3,55 (Vortag: 3,38). mif/red