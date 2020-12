Mudersbach/Hachenburg

Die Kneipen haben dicht, Veranstaltungen sind abgesagt worden – eine Katastrophe für all diejenigen, die davon leben, dass Menschen gesellig ein paar Bierchen zusammen trinken. Die Corona-Krise hat die hiesigen Brauereien mit voller Wucht getroffen: Wie die Erzquell Brauerei in Mudersbach und die Westerwald-Brauerei in Hachenburg mit der Ausnahmesituation umgehen, hat die RZ bei den Verantwortlichen erfragt.