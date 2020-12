Westerwald

Seit einiger Zeit weiß Anna B. (Name von der Redaktion geändert), dass sie mit dem Coronavirus infiziert ist. Die Nachricht war ein „ziemlicher Schock“, wie sie erzählt. Aber eigentlich war ihr schon seit Tagen klar, dass alles auf die neuartige Erkrankung hindeutet. Seit der Rückkehr aus dem Skiurlaub hatte die 40-Jährige ein Kratzen im Hals, das immer schlimmer wurde. Ihren richtigen Namen möchte Anna B. nicht nennen – in dem Dorf im benachbarten Westerwaldkreis, in dem sie mit ihrer Familie lebt, ist das Gerede ohnehin schon groß.