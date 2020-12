Friesenhagen

Der HBS-Markt (Handel, Bau, Service) am Mühlenhof in Friesenhagen ist für die Nahversorgung der Bevölkerung von großer Bedeutung und ein Treffpunkt für die Menschen des Wildenburger Landes. Christoph und Josef Quast haben das Geschäft jahrzehntelang geleitet, verkauften nicht nur Lebensmittel, sondern auch Futtermittel, Dünger, Brennstoffe und Baustoffe. Nachdem Josef Quast aus gesundheitlichen Gründen ausfiel, führte sein Bruder Christoph den Laden allein. Am 31. August endete nun auch seine Zeit hinter der HBS-Ladentheke.