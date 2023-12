Plus Westerwald Die beliebtesten Plätzchenrezepte zum Nachbacken: So gelingen Mährische Gewürzkekse Weihnachtszeit ist in vielen Haushalten auch die Zeit des Backens – eine Leidenschaft, die auch RZ-Redakteur Thomas Leurs Jahr für Jahr gerne auslebt. In den kommenden Wochen stellt unser Reporter seine liebsten Plätzchenrezepte vor, ganz einfach zum Nachbacken und Naschen. Heute: Mährische Gewürzkekse. Von Thomas Leurs

Dass es ein Plätzchen aus Europa über den großen Teich schafft, das beweisen die Mährischen Gewürzkekse. Sie sind ein beliebtes Weihnachtsgebäck in den US-amerikanischen Gemeinden Winston-Salem in North Carolina und Bethlehem in Pennsylvania, die zu den größten mährischen Gemeinden der USA zählen. Es gilt als das dünnste Plätzchen der Welt ...