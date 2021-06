Diamantene Hochzeit in Wallmenroth: Das Fest bei Webers fällt etwas kleiner aus

Alfred Weber zeigt auf den digitalen Bilderrahmen, der auf der Kommode steht. Dort sind im Wechsel Fotos vom Fest der Goldenen Hochzeit zu sehen, das Weber gemeinsam mit seiner Ehefrau Elfriede vor exakt zehn Jahren, am 14. Juni 2011, gefeiert hat. Neben der Familie haben viele Freunde und Bekannte in fröhlicher Atmosphäre gemeinsam gratuliert und das Jubelpaar hochleben lassen. In diesem Jahr fällt die Feier der Diamantenen Hochzeit wegen der Pandemie kleiner aus, mit der Familie, den drei Kindern, Schwiegerkindern sowie sechs Enkeln und drei Urenkeln.