Diamantene Hochzeit in Kircheib: An der Musikbox funkte es vor 65 Jahren

Als sich Jürgen Droste 1956 in Bad Salzuflen in Ostwestfalen auf sein Fahrrad schwang, um sich auf den weiten Weg nach Kircheib im Westerwald zu machen, da lohnte sich das für den 16-Jährigen gleich doppelt. Zum einen besuchte der Teenager seinen Onkel auf dessen Bauernhof, zum anderen war da noch die junge Frau, die er in der Gaststätte erspäht hatte. Die hübsche, 15 Jahre alte Friedgard, die sich mit ihren Freundinnen gerne an der Musikbox verabredete, hatte es ihm wirklich angetan. Ob es ihr wohl genauso erging?