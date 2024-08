Diakonisches Werk Altenkirchen informiert: Mit Veranstaltungsreihe auf Katastrophen vorbereiten

Die Zunahme von Umweltkatastrophen und anderen Krisen weltweit macht es immer wichtiger, gut auf Notfälle vorbereitet zu sein, schreibt das Diakonische Werk Altenkirchen in einer Pressemitteilung.

Um auf Ereignisse ähnlich der Flut im Ahrtal besser vorbereitet zu sein, bietet die Diakonie Altenkirchen eine Veranstaltungsreihe an.

Um auf Ereignisse ähnlich der Flut im Ahrtal besser vorbereitet zu sein, bietet die Diakonie Altenkirchen eine Veranstaltungsreihe an. Foto: Boris Roessler/dpa

Hochwasser, wie das im Ahrtal 2021, oder die Corona-Pandemie zeigten, dass Krisen plötzlich auftreten und weitreichende Folgen haben können. Vor diesem Hintergrund laden das Diakonische Werk Altenkirchen und die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Altenkirchen zu einer vierteiligen Veranstaltungsreihe zum Thema Katastrophenschutz ein.

Unter dem Titel „Schutz und Teilhabe: Katastrophenschutz für alle“ werden den Teilnehmern viele Informationen und praxisnahe Tipps geboten, um auf mögliche Krisensituationen vorbereitet zu sein. Gastreferenten vom DRK-Kreisverband und der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen unterstützen die Reihe mit ihrem Fachwissen. Die Veranstaltungen bieten umfassende Einblicke in die Vorbereitung auf Katastrophenfälle, die Nutzung von Notfall-Apps und die richtige Vorsorge bei medizinischen Notfällen. Besonders im Fokus stehen die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Terminen im Mehrgenerationenhaus Altenkirchen (MGH) und im Haus der Evangelischen Kirche im Stadthallenweg 16 statt.

Höhepunkt wird ein Sicherheitsbingo

Am Montag, 2. September, heißt es von 18 bis 20 Uhr „Sicher und vorbereitet – Vorsorge und Soforthilfe bei medizinischen Notfällen“ im Mehrgenerationenhaus Mittendrin, Wilhelmstraße 10. Der DRK-Kreisverband stellt zusätzlich den Hausnotrufservice vor. Am Montag, 9. September, 18 bis 20 Uhr, können die Teilnehmer der Veranstaltung „Notfallvorsorge – Vorbereitet für den Ernstfall“ im Mehrgenerationenhaus Altenkirchen lernen, wie sie sich auf Hochwasser, Stromausfälle und Evakuierungen vorbereiten können. Als ein besonderer Höhepunkt wird das Sicherheitsbingo angekündigt, bei dem es Preise für die persönliche Notfallausstattung zu gewinnen geben soll.

Am Montag, 16. September, 18 bis 20 Uhr, geht es im Haus der Evangelischen Kirche um „Brandschutz zu Hause – Was passiert, wenn’s brennt?“. Dieser Veranstaltungsteil wird von der Freiwilligen Feuerwehr Altenkirchen durchgeführt und bietet umfassende, interaktive Informationen zum Thema Hausbrand. Bei der Veranstaltung „Im Katastrophenfall gut informiert – Die Notfall-Apps“ am Montag, 23. September, 18 bis 20 Uhr, im Mehrgenerationenhaus werden die Notfall-Apps Nina und Katwarn vorgestellt und die Installation gemeinsam durchgeführt. Ein interaktives Quiz mit Preisen zum Thema Katastrophen rundet die Veranstaltung ab.