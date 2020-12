Siegen

Gespräche von Angesicht zu Angesicht, ein Händedruck oder ein Kuss auf die Stirn – bedingt durch die Pandemie ist der persönliche Kontakt am Krankenbett derzeit nicht oder nur stark eingeschränkt möglich. So auch im Diakonie-Klinikum Jung-Stilling in Siegen. Hier startet nun ein Projekt, das Krankenbesuche virtuell möglich machen soll.