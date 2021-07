Deutsch-polnische Partnerschaft: Auch Betzdorf und Gogolin bei landesweiter Aktion dabei

In diesem Jahr feiern Rheinland-Pfalz und die Region Oppeln in Polen das Jubiläum 20 Jahre der zweiten gemeinsamen Partnerschaftserklärung. In diesem Zusammenhang entwickelten die polnischen Partner die Idee, einen Staffellauf unter dem Motto „20 Jahre – 20 Kilometer“ durchzuführen. Den Auftakt machten der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering und der Sejmik-Abgeordnete Roman Kolek gleichzeitig mit dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion Christian Baldauf und dem Sejmik-Abgeordneten Szymon Godyla am 22. Mai. Dem Aufruf mitzumachen folgten nun auch die IGS Geschwister Scholl Betzdorf-Kirchen sowie deren Partnerschule PSP III in Gogolin in Polen.