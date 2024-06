Plus Herdorf

Des einen Freud nicht unbedingt des anderen Leid: CDU gewinnt Stadtratswahl Herdorf auf breiter Front

i Die Mehrheit der Herdorfer hat sich bei der Stadtratswahl eindeutig für die CDU und ihre Kandidaten entschieden. Foto: Markus Döring

Dieses Ergebnis der Stadtratswahl in Herdorf weist gleich mehrere Besonderheiten auf. Am auffälligsten: das extrem gute Abschneiden der CDU. Natürlich, die Partei kann die diesjährigen Kommunalwahlen auch woanders in der Region als Erfolg verbuchen. Aber eine Mehrheit von 63,2 Prozent ist bei einer Wahl für den Stadtrat durchaus außergewöhnlich. Allerdings ging der Erfolg des großen Siegers bezogen auf die Mandatsanzahl nicht zwangläufig auf Kosten der anderen zu Wahl stehenden Parteien.