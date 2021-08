Kochen und backen sind Leidenschaften von Anna Ehlgen aus Betzdorf. Ideen für Rezepte möchte die 24-Jährige weitergeben – und zwar speziell an Kinder. Die Studentin hat ein Kochbuch geschrieben, das es bislang nur in wenigen Exemplaren, mit über 170 Seiten und 80 Rezepten, als Anschauungsobjekt gibt. Ob mehr daraus wird, ob Anna ihr Kochbuch in größerer Auflage bei einem heimischen Unternehmen drucken lassen kann – darüber entscheidet der Erfolg ihres „Crowdfunding-Projekts“.