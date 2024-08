Plus Niederfischbach/Kirchen

Der singende Pfarrer und Tenor: Auftritt in St. Michael in Kirchen steht bevor

Von Claudia Geimer

i Pfarrer Markus Watrinet bereitet sich in seinem Büro im Pfarrhaus in Niederfischbach auf seinen ersten Auftritt vor. Foto: Claudia Geimer

Solistisch ist Pfarrer Markus Watrinet bislang noch nicht aufgetreten. „Als Student habe ich im Kammerchor der Uni Bonn gesungen“, erzählt der katholische Seelsorger. Doch am Sonntag, 25. August, 16 Uhr, ist Pfarrer Watrinet in der Reihe der Sommerkurzkonzerte eben als Solist in der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Kirchen zu erleben. Der Eintritt ist frei.