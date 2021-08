Hingehen, Personalausweis zeigen, Corona-Schutzimpfung erhalten – so einfach kann es gehen: Am Freitag, 3. September, gastiert der Impfbus von 8 bis 18 Uhr an der Betzdorfer Stadthalle und bietet allem Impfwilligen die Möglichkeit, sich kostenlos impfen zu lassen.