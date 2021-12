Aufgrund der großen Resonanz in den Vorjahren gehen wir für Sie mit unserem Weihnachtskrimi in die nächste Runde. Und in diesem Jahr wartet eine Besonderheit auf Sie, denn unsere Geschichten können Sie dieses Jahr nicht nur lesen, sondern auch hören. RZ-Redakteur und Frontmann der Bands „BEAT!radicals“ und „The Peteles“, Peter Seel, wird die einzelnen Folgen für Sie erzählen.