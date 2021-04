Es gibt auch in Pandemiezeiten gute Nachrichten: In Betzdorf hat gestern Vormittag die bereits angekündigte neue Hausarztpraxis im TÜV-Gebäude in der Wilhelmstraße 122 offiziell ihren Betrieb aufgenommen. „Das ist schon ein Highlight. Da kann man gut arbeiten“, zeigt sich Citymanagerin Janine Horczyk beim Betreten beeindruckt von den frisch renovierten Räumlichkeiten im ersten Obergeschoss.