Niederfischbach

Günter Pfeiffer aus Kausen leitet seit vier Jahrzehnten als Dirigent Chöre und Orchester der Region, hat fast 100 Konzerte mit ihnen gegeben, zuletzt stand er vor allem beim Musikverein Niederfischbach 1871 am Pult. Jetzt will der 59-jährige Vollblutmusiker den Job an den Nagel hängen. „Ich bin 40 Jahre lang Dirigent gewesen, mehr als ein halbes Leben. Irgendwann muss Schluss sein. Kurz vor dem 60. kann man in den Ruhestand gehen.“ Der MV sucht nun einen neuen Dirigenten.