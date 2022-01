Es ist eine frohe Nachricht in einer an positiven Neuigkeiten doch eher armen Zeit: Seit Jahresbeginn ist Bürgermeister Bernd Brato zurück im Betzdorfer Rathaus – fast genau 18 Monate nach der schockierenden Diagnose Leukämie, die ihn und seine Familie im Sommer 2020 wie aus heiterem Himmel traf. „Ich will wieder in meinen Sessel“, hatte er an Weihnachten vor gut einem Jahr verkündet. Und er hat es gepackt: Seit 1. Januar ist er wieder offiziell im Dienst – Bernd Brato, der Kämpfer.