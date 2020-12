Marenbach

Wäre der 15-jährige Eckhard Osten-Sacken gefragt worden, welchen Beruf er denn ergreifen wolle, so hätte er ebenso prompt wie kurz und knapp geantwortet: „Schriftsteller!“ Viele Jahre später kann sich der Wahl-Marenbacher noch gut an diese Phase erinnern: „Ja, ich habe früh mit dem Schreiben angefangen.“ Damit sei er nicht alleine gewesen, denn zu allen Zeiten hätten junge Menschen in der Pubertät das Bedürfnis verspürt, die innere Bewegtheit dieses aufregenden, verwirrenden, ganz und gar nicht einfachen Ausnahmezustandes in Worte zu fassen.