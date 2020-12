Willroth

Es duftet nach frisch gebackenem Brot und süße Törtchen zieren die Auslage in der Bäckerei Backfreund in Willroth. In dem kleinen Handwerksunternehmen der Westerwaldgemeinde wird viel Wert auf handgemachte, natürliche Backwaren gelegt. Fertigprodukte, Konservierungsstoffe oder künstliche Zusätze kommen bei Bäckermeister Torsten Burkhardt nicht in den Ofen.