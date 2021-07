Der Corona-Schutz schwimmt immer mit: So läuft die Badesaison im AK-Land

Im vergangenen Jahr hat die Corona-Pandemie die Lust auf einen Schwimmbadbesuch mächtig vermiest, in diesem Sommer ist es das Wetter, das zumindest bis jetzt kaum Lust auf den Sprung ins kühle Nass machte. Doch in diesen Tagen, gerade zu Beginn der Sommerferien, lässt dann doch die Sonne die Temperaturen auf sommerliche Werte klettern, und in den Schwimmbädern im AK-Land werden wieder Bahnen geschwommen und fröhlich geplanscht. Ein Gast allerdings ist seit dem vergangenen Jahr geblieben: das Coronavirus. Doch mit gut ausgeklügelten Hygienekonzepten schlagen die Betreiber der Freibäder dem unliebsamen Besucher ein Schnippchen.