Plus Herdorf Der Bedarf ist groß: Ausbau der Kita in Herdorf startet Von Thomas Leurs i Auf der Stadtratssitzung in Herdorf wurden die aktuellen Pläne des städtischen Kitaausbaus an der Grundschule vorgestellt. Foto: Thomas Leurs In der kommenden Woche soll es losgehen mit dem Ausbau der städtischen Kita in Herdorf. Eine Außenstelle soll direkt bei der Grundschule im blauen Gebäude entstehen und so Platz für zwei zusätzliche Gruppen schaffen. Und die werden dringend gebraucht, denn die Warteliste ist lang. Lesezeit: 3 Minuten

Auf der jüngsten Stadtratssitzung am vergangenen Mittwoch wurde der aktuelle Stand vorgestellt. Bereits im April könnte der Kitaausbau in Herdorf fertig sein. Schon viel Planungsarbeit steckt in der Erweiterung der städtischen Kindertagesstätte in unmittelbarer Nähe zur Grundschule. Ende Mai hat die Stadt die Baugenehmigung erhalten, wie Stadtbürgermeister Uwe Geisinger vorträgt. Einen ...