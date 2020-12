„Der Anker“ will Jugendlichen Halt geben

Wissen

„Der Anker“, so lautet der einprägsame und bezeichnende Name einer Existenzgründung, die seit wenigen Tagen das Feld der freien Träger in der ambulanten Jugendhilfe im AK-Land verstärkt. Gewachsen ist die Zahl der Träger dennoch nicht – und damit erklärt sich gleich ein wenig der Hintergrund des „Ankers“. Denn hervorgegangen ist die neue GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) aus dem Christlichen Jugenddorf (CJD) in Wissen, das nach seinem Rückzug inzwischen fast gänzlich von der sozialen Landkarte des Kreises verschwunden ist. Fünf ehemalige Mitarbeiter fanden den Mut, den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen, einen Neuanfang zu wagen und gleichzeitig im Interesse der betroffenen Jugendlichen und Familien die bisherige Arbeit fortzuführen.