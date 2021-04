„Gewidmet seinen gefallenen Kameraden von dem Alsdorfer Kriegerverein.“ Die Inschrift auf dem Denkmal auf der Burg in Alsdorf ist noch deutlich zu lesen. Ansonsten hat der berühmte Zahn der Zeit an der Stele im Wald genagt. Das ist auch der Unteren Denkmalbehörde des Kreises Altenkirchen aufgefallen. In einem Brief hat sie die Waldinteressenten dazu aufgerufen, sich um das Denkmal, das auf ihrem Gebiet oberhalb des Friedhofs steht, zu kümmern.